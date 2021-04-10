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جهاز الردع يداهم “مجموعة مسلحة” متهمة في قضايا الخطف والسرقة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

داهم جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مقر تابع للصاعقة الكائن بصلاح الدين الذي به بعض المجرمين التابعين لرئاسة أركان حرس الحدود(الكتيبة 427 حرس الأهداف الحيوية)، والضالعين في العديد من قضايا الخطف والسرقة والحرابة والدعارة دون حسيب ولا رقيب.

وأوضح الجهاز، أن العملية تأتي بعد الرصد والتحري وجمع المعلومات الكافية، قامت احدى الفرق بجهاز الردع صباح اليوم الجمعة بمداهمة المكان والقبض على الموجودين داخل المقر.

وأشار جهاز الردع، إلى المداهمة نتج عنها اشتباك مسلح، ومواجهة أدّت الى وفاة أحدهم وإصابة البعض منهم إصابات بسيطة والقبض عليهم، وبذلك تم إقفال أحد أوكار الاجرام الذي طال المواطنين بجرمهم.

وأضاف الجهاز، أن آخر جرائم هذه المجموعة، السطو على أحد المواطنين والهروب بسيارته التي بها أطفاله نائمين ولاذوا بالفرار وتوجهوا بها إلى هذا المعسكر، وبعد اكتشافهم لوجود الأطفال قامت مجموعة منهم بالخروج بها من المقر وركنها على الطريق العام ألى أن وُجدت السيارة بها الطفلان من قبل مديرية امن طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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