السفارة الفلبينية تبحث مع وزير الاقتصاد تعزيز التبادل الاقتصادي

قالت السفارة الفلبينية، أن أعضائها في طرابلس، التقوا بمسؤولين بوزارة الاقتصاد والصناعة الليبية برئاسة وزيرها محمد الحويج قبل حفل افتتاح المعرض الدولي للتمور والفواكه والزيتون بقاعة عمر المختار للمؤتمرات.

وأضافت في إيجاز صحفي، وخلال الاجتماع ، قال الحويج إنه يريد زيادة التجارة الثنائية واستكشاف مجالات التعاون الاقتصادي بين الفلبين وليبيا، كما انتهز الفرصة لشكر الفلبينيين على عدم مغادرة ليبيا أثناء الصراع والوباء.

وأشارت السفارة إلى تعزيز السوق الفلبينية ، نظرًا لقاعدة المستهلكين الضخمة ، في ليبيا وكذلك سوق الآسيان كشريك اقتصادي محتمل.

ويستمر المعرض الذي يقام على أرض المعارض الدولية بطرابلس شارع الشريعة عمر المختار حتى يوم الأحد المقبل.