طقس ليبيا لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 10 أبريل: ارتفاع درجات الحرارة بهذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 10 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا مع رياح نشطة على بعض المناطق خاصة الساحلية .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية على المناطق الساحل مثيرة للأتربة والغبار .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (21-27) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على مرتفعات الجبل الأخضر تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-24) مْ ، و لا تتجاوز (16) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار .

• درجات الحرارة القصوى: مْ تتراوح مابين (32-37) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26-31) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).

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