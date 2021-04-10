الخارجية البلجيكية: استقرار الأوضاع في ليبيا يعزّز من استقرار المنطقة الأورومتوسطيّة

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية، صوفي ويلميس، تطورات الأوضاع في ليبيا والسبل الكفيلة لإنجاح عملية السلام والاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في إيجاز صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول أهمّ المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصّة تطوّرات الأوضاع في ليبيا.

وأشادت الوزيرة البلجيكية بنجاح اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأوّل الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020 والدور الفعّال الذي اضطلعت به الدبلوماسية التونسية والجهود التي بذلتها لإيجاد حلّ للأزمة الليبية.

ورحّب الجانبان بتصويت البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة وهو ما من شأنه أن يعزّز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطيّة.