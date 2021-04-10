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أم العز الفارسي: تحية لقائد طائرة الخطوط الأفريقية لإنزاله مسؤول صعدها دون بطاقة ركوب

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، تفاصيل واقعة قيام مسؤول حكومي بارز بالصعود على متن طائرة قاصداً طرابلس دون بطاقة الصعود، وهو ما جعل قائد الطائرة يرفض صعوده.

كتبت أم العز الفارسي على حسابها بموقع فيسبوك قائلة: “فرصة للإعلام المسئول، من رحلة الخطوط الأفريقية القاصدة طرابلس معيتيقة، الكابتن الرصين رفض الطيران ومعه (مرموقين) بلا كروت صعود، وبرغم تعب الناس ممن تم إبقائهم في مقاعدهم ثلاث ساعات حتي اللحظة الا أنهم يؤيدون موقف قائد الرحلة، وإنزال المسئول الذي قدموا به رفقة حاشيته من كبار الزوار”.

وأضافت أم العز الفارسي: “مالم يحترم المسئول قبلنا القانون فلن تقوم لنا قائمة وشكرا لقائد الطائرة وسأعدل المنشور حال وصول الأسماء”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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