باشاغا: نتائج اجتماع اللجنة القانونية تشجع على إجراء انتخابات ديسمبر المقبل

اعتبر فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، أن القاعدة الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي سيدفع بتنفيذ الاستحقاق الإنتخابي في ديسمبر المقبل.

وقال «باشاغا»، في تغريدة له عبر «تويتر»، «‏ما توصلت إليه اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي من اتفاق حول القاعدة الدستورية، أمر مشجع سيدفع بتنفيذ الاستحقاق الإنتخابي في 24 ديسمبر 2021».

وأعلنت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية المنعقدة بتونس بحصوص إعداد القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات المقبلة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد صراع مضني على مدى ثلاثة أيام تكللت جهودنا بالنجاح والباقي على الشعب”.

وتابعت:” بتوفيق من الله ختمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر .

وأوضحت أن اللجنة هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه.

ولفتت إلى اللجنة القانونية تتوجه بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة اعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها .

وتوجهت اللجنة أيصا، بالشكر إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد، متابعة:” ندعو الله أن يوفقنا في مهمتنا لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله” .