كوبيش: ملتقى الحوار الليبي يناقش مقترحات إقرار قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيت، إن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اختتمت اجتماعها، و«اتفقت على مقترح لقاعدة دستورية سوف يُعرض على ملتقى الحوار». ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص يان كوبيش قوله، خلال اجتماع اللجنة بتونس، في 9 أبريل: «سيعود الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات».

وأضاف: «سوف تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة هذه المقترحات». وتابع، مخاطباً أعضاء اللجنة: «إن تقريركم الذي ستقدمونه إلى الملتقى يمثل الفرصة التي أمامكم للتقدم خطوة أخرى نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021».

وأكد أن البعثة تدعم «بشكل كامل جميع الحلول التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر والتي من شأنها أن تساعد ليبيا على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، كما وستمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته».

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