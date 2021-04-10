«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة غربًا ورياح نشطة على بعض المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا اليوم السبت، مع رياح نشطة على بعض المناطق خاصة الساحلية.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب .

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية على المناطق الساحل مثيرة للأتربة والغبار .

– درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالب المناطق ما بين 21 و27 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدًا.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

– السماء صافية إلى قليلة السحب .

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على مرتفعات الجبل الأخضر، تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و24 درجة، ولا تتجاوز 16 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 32 و37 درجة، وتسجل ارتفاعا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و31 درجة.

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