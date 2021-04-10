اربع فوائد يومية لفاكهة متوفرة في الاسواق كانت حكرا على الملوك

كشف تقرير اسباني ان الفراولة الطازجة غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ناهيك عن كونها تحتوي على أقل نسبة من السكر الطبيعي مقارنة بالفواكه من نفس العائلة.

وذكر تقرير لصحيفة “الكونفيدينسيال ” (elconfidencial) الاسبانية، ان الفراولة كانت في السابق من الفواكه التي لا يأكلها سوى الملوك، وقد تغير هذا الامر في منتصف القرن الـ 19 وأصبحت اليوم متاحة للجميع في أعقاب بناء السكك الحديدية وتطوير وسيلة نقل أسرع، وهو ما سمح بشحن الفراولة إلى مسافات أطول، ليستمتع بها المزيد من الناس، فماذا يحدث للجسم عند تناولها يوميا؟

الفوائد التي يقدمها تناول الفراولة للجسم يوميا:

1- الحصول على الفيتامينات والمغذيات: تعد الفراولة مصدرا ممتازا للفيتامينات (C) و (K) والألياف و”الفلافونويد المضادة للأكسدة، ويعد الأنثوسيانين الموجود في الفراولة من أقوى مركبات “الفلافونويد، ويرجع إليه اللون الأحمر النابض بالحياة الذي يميز هذه الفاكهة.

2- مضادة للالتهابات: كذلك يساعد “الفلافونويد” في الحماية من الالتهابات والسرطان وأمراض القلب.

3- تقليل نسبة الكوليسترول الضار: في دراسة أجراها علماء إيطاليون وإسبان تناول 23 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة 500 غرام من الفراولة يوميا لمدة شهر، وفي نهاية ذلك الشهر انخفضت بشكل كبير مستويات الكوليسترول الضار و”البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.

4- الشعور بالشبع: وفقا لتصريحات الجمعية الألمانية للتغذية فإن الفراولة تعد وجبة بينية مثالية؛ حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى.

وأوضحت الجمعية أن الفراولة تتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 غرام منها على 43 سعرا حراريا، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

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