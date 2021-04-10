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انطلاق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طرابلس – بوابة افريقيا الاخبارية- خاص |

10 April, 2021

 تنطلق اليوم السبت في ليبيا الحملة الوطنية التطعيم ضد فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” .

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الامراض المشرف على الحملة عماد نجومة في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية إن الحملة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت. 

وأضاف، “نجومة” أن اللجنة العليا جهزت 426‪ مرفق صحي على مستوى ليبيا للتطعيم مجهزة تجهيز كامل وفق ما مواصفات منظمة الصحة العالمية استعدادا للحملة. 

وأشار إلى أن المركز الوطني سلم يوم الجمعة عدد اربعة غرف تجميد تصل الي 20 درجة تحت الصفر ذات السعة 20 متر مكعب لمخازن الطعوم الطرفية بجهاز الإمداد الطبي في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراته .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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