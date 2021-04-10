فنوش: الشعب سينتخب الرئيس في النهاية والساعون لغير ذلك سيخسرون

أعرب عبد الحكيم فنوش، المحلل السياسي الليبي المقيم في باريس، عن تفاؤله بانتخاب الرئيس من قبل الاقتراع الشعبي المباشر في 24 ديسمبر المقبل، رغم محاولات البعض لجعل الانتخاب من قبل البرلمان.

كتب فنوش على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “بالنسبة لموضوع انتخاب الرئيس لم يحسم من قبل اللجنة القانونية و تمت إحالته للجنة ال 75، وذلك بسبب تعنت بعض الشخصيات التي تعرفونها، و أتصور بأنهم سيخسرون وستقوم لجنة الحوار بإقرار انتخاب الرئيس من قبل الشعب”.

تدوينة فنوش تأتي بعد ساعات مما كشفه أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن أن: “الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وانما يريدونها من البرلمان” على حد قوله.

أضاف الروياتي على حسابه بموقع فيسبوك: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبدالرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.

وواصل الروياتي قائلًا: “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة ال 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر)

علماً بأن اللجنة القانونية مكونة من 18 عضو” وفق تعبيره.