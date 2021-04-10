دي مايو: مالي تعد شريك استراتيجي لإيطاليا في العديد من الملفات ذات الأولوية مثل ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن مالي تعد شريك استراتيجي لإيطاليا في العديد من الملفات ذات الأولوية مثل ليبيا ومكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة واستقرار الساحل.

دي مايو وفي تصريحات صحفية في نهاية زيارته إلى باماكو وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية الجمعة قال إن الافتتاح المقبل لسفارة إيطالية في باماكو سيكون أداة مهمة جداً لتعزيز الشراكة الثنائية.

وأضاف دي مايو أن الفترة الانتقالية الحالية في مالي تمثل نافذة تاريخية من الفرص لفتح صفحة سياسية جديدة لمالي نحو انتخابات ديمقراطية وشاملة، مؤكدا أن إيطاليا ستقدم دعمها للسلطات المالية في هذا المسار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية