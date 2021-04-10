بنغازي تحتضن برنامجًا توعويًا مجتمعيًا للوقاية من “كورونا”

نظّم مكتب الخدمات الصحية في مدينة بنغازي، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية، حملة توعوية بمخاطر فيروس “كورونا”، من خلال برنامج توعوي استهدف شرائح المواطنين في منطقة كورنيش بنغازي، والمحلات المجاورة له، وبعض المقاهي؛ لتثقيف الناس حول مضار الاختلاط وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، بمناسبة يوم الصحة العالمي.

تفاعلٌ وتجاوبٌ متبادل؛ حيث قام الفريق، المكوّن من أعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي والفريق الصحي بالغرفة المركزية بإدارة الخدمات، وفريق صحي من عيادة بنغازي، بمقابلة المواطنين وتقديم شروحات وافية لهم بطرق عدة؛ لإيصال المعلومة، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات عند التواجد بهذه الأماكن.

كما قام الفريق بتفصيل الخطوات التي من الممكن أن تجنّب الإصابة بعدوى الفيروس؛ الأمر الذي ساعد في نجاح المواظبين على أداء خدمة التوعية في الوصول إلى هدفهم، من خلال التزام المواطنين بهذه الإجراءات، وسيستمر البرنامج ليشمل مناطق أخرى في مدينة بنغازي.

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