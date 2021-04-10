العلاني: أوروبا تعمل على منع تركيا من الهيمنة على ملف إعادة إعمار ليبيا

ليبيا – رأى الباحث التونسي عليّة العلاني أن الحراك الأوروبي في ليبيا، يعكس وجود ضغط أوروبي لإعادة رسم التوازنات في ليبيا، بما من شأنه أن يمنع تركيا من الهيمنة على ملف إعادة إعمار ليبيا.

العلاني رجح في تصريح لموقع “إرم نيوز” الجمعة أن تستمر تركيا في سياسة تقليل أعدائها بعد إعادة الحرارة لعلاقاتها مع مصر وبلدان الخليج وأوروبا، وبالتالي ستخسر نفوذها، بحسب تعبيره.

وقال الباحث التونسي إن الخطاب الأخير لعبد الحميد الدبيبة أكّد مراجعة كل الاتفاقيات التي عقدت ما قبل الحكومة الراهنة والتي لم تحظ بموافقة البرلمان، وسيكون الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق حول شرق المتوسط أحد الاتفاقيات التي ستتم مراجعتها ،بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية