مصرع وإصابة 3 إثر إطلاق نار بمركز احتجاز في طرابلس

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” عن مصرع شخص وإصابة اثنيْن آخريْن بعد وقوع إطلاق نار خلال الساعات الباكرة من صباح أول أمس، في مركز احتجاز للمهاجرين واللاجئين في طرابلس.

وقد تم نقل المصابيْن وهما يبلغان من العمر 17 و18 عامًا لتلقي العلاج بعد تعرضهما لجروح جراء إطلاق الأعيرة النارية.

يأتي هذا الحادث في ظلّ تصاعد حدة التوترات داخل مراكز التجمّع والمغادرة، التي تشهد ازدحامًا كبيرًا.

ووفقًا للتقارير، التي حصلت عليها منظمة “أطباء بلا حدود”، فقد استهدفت واقعة إطلاق النار عنابر الاحتجاز التي كانت مكتظّة بالأشخاص داخلها.

من ناحيتها، قالت مديرة عمليات “أطباء بلا حدود” في ليبيا، إيلين فان دير فيلدين: هذه الواقعة تكشف عن حجم المخاطر الضخمة التي تهدّد المحتجزين خلال تواجدهم في هذه المراكز، خاصة أن فترات بقائهم في هذه المراكز لا تكون محدّدة.

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