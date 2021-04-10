«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، من الرابعة عصر اليوم السبت إلى الثانية ظهر غدٍ الأحد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– الرياح شرقية اليوم إلى جنوبية شرقية سرعتـها ما بين 15و 25 عقدة تصل اليوم الى 30عقدة على ساحل زوارة و طرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و2.50 مترًا يصل اليوم إلى 2.75 مترًا على ساحل طرابلس.

– البحر قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذه الليلة على ساحل طرابلس.

– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

– الرؤيـة متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية اليوم، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية غداً على الساحل الممتد من الخليج الى شحات و شمالية غربية على ساحل درنة و طبرق سرعتـها ما بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 مترا.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدا.

– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

– الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

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