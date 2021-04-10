تونس وبلجيكا: منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة يعزز الأمن في المنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ونظيرته البلجيكية “صوفي ويلميس”، أن تصويت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة يعزز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجانبين بحثا هاتفيا أهمّ المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصّة تطوّرات الأوضاع في ليبيا، حيث أشادت الوزيرة البلجيكية بنجاح اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأوّل الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020 والدور الفعّال الذي اضطلعت به الدبلوماسية التونسية والجهود التي بذلتها لإيجاد حلّ للأزمة الليبية.

ورحّب الجانبان بتصويت البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وهو ما من شأنه أن يعزّز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطيّة.