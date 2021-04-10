لنقي: سنحيل القاعدة الدستورية كما هي لملتقى الحوار رغم وجود خلاف بشأن الانتخابات الرئاسية

ليبيا – قالت عضو اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي إنه تم الوصول أخيرًا إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

لنقي أضافت في تصريح لوكالة “الاناضول” التركية “سنحيل القاعدة كما هي لملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية”.

وأوضحت أن الخلافات كانت حول الرئاسية، ما إن كانت ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب.

كما لفتت إلى أنه عند الانتهاء من التقرير النهائي للقاعدة الدستورية سيتم عرضه أمام ملتقى الحوار الأسبوع المقبل في جلسة قد تكون افتراضية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية