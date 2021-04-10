عقيل: هناك “لوبي” دولي يرفض مبدأ نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها

ليبيا – أكد رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل على أن هناك “لوبي” دولي يرفض مبدأ نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها من أصله، ويضغط على حكومة الوحدة الوطنية في هذا الاتجاه.

عقيل قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هذا اللوبي يسعى إلى إعادة قولبة الميليشيات ضمن ذات كياناتهم القائمة، وإيجاد صيغة تنظيمية للتخفيف من جرائمهم بحق المواطنين والسلطة والمال العام، مقابل الإبقاء عليهم كأدوات، بل كقنبلة موقوتة يمكن تفجيرها متى أراد هذا الطرف إعادة البلاد إلى مربع العنف والفوضى، وكلما شعر بتراجع مصالحه في ليبيا، أو بروز خطر ضده.

وتابع:ة يعلمون يقينا أن التخلص من المليشيات وعودة سيادة الدولة كامله سيعيق تحقيق مصالحهم المعنية، وخاصة تواجدهم العسكري الدائم، ولا يمكنهم المغامرة باستبدال أمراء الحرب بجيش وشرطه نظاميين، وقيادات عسكريه وأمنية محترفة تمارس عليهم الندية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية