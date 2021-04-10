مصرف التجارة والتنمية يعلن عن توزيع سيولة نقدية بسقف ألف دينار

أعلن مصرف التجارة والتنمية، اليوم السبت، عن توزيع السيولة النقدية عبر فروعه ووكالاته بدءا من غد الأحد، بسقف سحب نقدي 1000 دينار ليبي وفق مواعيد وآليات معينة.

وأكد المصرف، في بيان له، أنه سيتم من يوم غد الأحد الموافق 11 أبريل 2021 البدء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي وتليها باقي فروع المدن تباعا.

وأوضح المصرف أن غدا الأحد 11 أبريل 2021 سيكون مخصصا للنساء فقط، أما الإثنين 12 أبريل 2021 فهو للرجال فقط، والثلاثاء 13 أبريل 2021 أيضا للرجال فقط.

وشدد المصرف على ضرورة التأكيد على عدد من النقاط، وهي: