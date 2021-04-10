إتمام إجراءات التسليم والاستلام بصندوق الإنماء

جرت مراسم التسليم والتسلّم والدمج بين صندوق الإنماء بالحكومة المؤقتة، وصندوق الإنماء بحكومة الوحدة الوطنية.

وتمت مراسم الدمج والتوحيد برئاسة عبد الله جمعة الورشفاني، ومجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحكومة الوحدة الوطنية ممثلاً في محمود عبد السلام الوشاحي.

وتخللت مراسم التوحيد مناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل بالصندوق وسبل حلحلتها، ممّا يضمن عودة عمل الشركات إلى سابق عهدها ونشطاها.

وخلُص الاجتماع حول الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية للشركات بالمنطقة الشرقية والوقوف على مشاكلها ومعالجتها.

من جهته، رحب مجلس إدارة الصندوق، أثناء حضوره الدمج، بهذه الخطوة المهمة التي عكست جهود حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد المؤسسات العامة.

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