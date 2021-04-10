مركز مكافحة الأمراض: «الدبيبة» أول المتلقين للتطعيم ضد كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد من مقر فرع المركز بمنكقة سوق الجمعة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان له، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة والوزراء المرافقين له سيتلقون جرعات التطعيم الأولى ضد كورونا.

وتنطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” والتي سلمت المركز أمس الجمعة أربعة غرف تجميد تصل إلى 20 درجة تحت الصفر.

وتسع غرف تجميد اللقاح 20 متر مكعب لمخازن الطعوم الطرفية، وذلك بجهاز الإمداد الطبي في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة.