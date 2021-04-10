هناء القلال: اختيار رئيس الدولة هو حق أصيل للشعب

قالت د. هناء القلال أستاذة القانون الدولي ووزيرة التعليم السابقة، إن اختيار رئيس الدولة هو حق أصيل للشعب.

أضافت القلال في تغريدة على تويتر: “الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب.. من حق الشعب أن يفشل ويفشل إلى أن يتعلم، وإذا كان الشعب فاشل وخلافه من تبريرات، فإن من سيقومون بالانتخابات غير المباشرة هم جزء من الشعب، وبالتالي هم يوصفون بما تم وصف باقي الشعب به، ولا يختلفون عنه”.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الدكتور مالك أبو شهيوة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، عن رفضه أي آلية لاختيار رئيس البلاد تحول دون الاقتراع الشعبي الحر والمباشر.

وكتب أبو شهيوة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “الليبيون يريدون انتخاب الرئيس بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، لذلك يجب علينا رفض أي آلية أخرى”.