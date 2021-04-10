وزير خارجية الإمارات يؤكد للمبعوث الأممي إلى ليبيا دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية

استقبل عبد الله بن زايد المبعوث الأممي الى ليبيا كوبيش في أبوظبي، حيث بحث الجانبان الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية المقررة في كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

وعبّر ابن زايد عن دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى دعم الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلنت اللجنة القانونية المشكلة من قبل ملتقى الحوار السياسي لإيجاد قاعدة دستورية التي ستجري عليها الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، أنها اختتمت اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية.