المنفي يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان لدى ليبيا

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت، أوراق اعتماد سفير باكستان لدى ليبيا رفيق جاويد.

وأعرب المنفي عن شكره لباكستان لاستمرار تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا بمستوى سفير، وما يمثله ذلك من دعم للسلطة السياسية في البلاد بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي بالروابط الأخوية سلامية بين شعبي البلدين، مضيفا أن الرئاسة ستعمل على تجهيز تصور لآليات التعاون المشترك بين البلدين في وقت قريب.

من جانبه هنّأ سفير باكستان المنفي بتوحيد السلطة السياسية في البلاد، والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمّنيا دوام الازدهار والاستقرار في ليبيا.

وأعرب السفير عن استعداد بلاده للمشاركة في توحيد المؤسسات الليبية، وتدريب القوات العسكرية، والمساعدة في إرساء المسار الديمقراطي والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

كما أعرب السفير عن عزم بلاده تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والإسكان والبنية التحتية.