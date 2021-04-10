السفير الألماني: اتفاق اللجنة القانونية خطوة مهمة للتحضير للانتخابات

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا أن اتفاق اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي على قاعدة لإجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو التحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

وأعاد السفير الألماني نشر بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن اتفاق اللجنة القانونية على قاعدة دستورية معتبرا أنها خطوة مهمة نحو التحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

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وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عقدت اجتماعها المباشر الذي استمر ثلاثة أيام والذي عقد في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وبينت البعثة أن أعضاء اللجنة القانونية عملوا “لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات” وأشادت البعثة “بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية لمعالجة هذه المسألة الهامة بكل تفان والتزام وروح توافقية”.

وشددت البعثة الأممية على أنها أُحيطت “علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها”.