بلجيكا :استقرار الأوضاع في ليبيا يُعزّز الأمن الأورومتوسطيّ

أعربت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، عن قناعتها بأن كل جهد يبذل على صعيد تثبيت الاستقرار وتحسين الوضع الأمني في ليبيا؛ من شأنه أن يقود إلى مزيد من الأجواء الإيجابية على مستوى المنطقة الأورومتوسطيّة ككل.

وجاء ذلك على هامش المباحثات التي جرت بينها وبين نظيرها التونسي، والتي سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث تطرق الجانبان إلى بحث كيفية تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح مساعي تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية عبر صفحتها الرسمية، إن الجانبين تباحثا بخصوص مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين، وركزا، بوجه خاص، على المستجدات في ليبيا.

وأعربت “ويلميس” عن ترحيب بلادها بالنجاح الذي أثمر عنه ملتقى الحوار السياسي الليبي الأوّل الذي استضافته تونس في نوفمبر 2020 وجهود الدبلوماسية التونسية للخروج بليبيا من النفق المظلم.

وثمّن الطرفان تصويت البرلمان لصالح منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وتم التأكيد على أهمية هذا التطور في تعزيز الاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطيّة.

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