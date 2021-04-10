سفير باكستان يقدم أوراق اعتماده إلى المنفي

قدم سفير باكستان لدى ليبيا رفيق جاويد أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت.

ووجه المنفي الشكر إلى «جمهورية باكستان لاستمرار تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا بمستوى سفير، وما يمثله ذلك من دعم للسلطة السياسية في البلاد.»، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

كما أشاد بـ«الروابط الأخوية والإسلامية بين شعبي البلدين»، مضيفا أن الرئاسة ستعمل على تجهيز تصور لآليات التعاون المشترك بين البلدين في وقت قريب.

بدوره، هنأ جاويد المنفي على «توحيد السلطة السياسية في البلاد، والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية»، متمّنيا دوام الازدهار والاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى «استعداد بلاده للمشاركة في توحيد المؤسسات الليبية، وتدريب القوات العسكرية، والمساعدة في إرساء المسار الديمقراطي والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية»؛ مؤكداً عزم بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والإسكان والبنية التحتية.

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