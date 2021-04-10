يوسف الشريف: أردوغان منح 8 قيادات «داعشية» الجنسية التركية واليوم يتحفظ على أموالهم

عبر الصحفي الأردني الفلسطيني المتخصص في الشأن التركي يوسف الشريف، عن انتقاده حول الممارسات التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قيادات التنظيمات الإرهابية الموجودين على أراضيها.

وقال «الشريف»، في تغريدة له عبر «تويتر»، «‏الرئيس ‎أردوغان أصدر أمرا رئاسيا بوضع يد الدولة على أموال العشرات من الأشخاص في ‎تركيا بحجة انتمائهم لتنظيمات إرهابية».

واستطرد قائلا: «المفاجأة أن الأمر كشف عن منح ‎تركيا 8 قياديين من تنظيم ‎داعش الجنسية، واليوم أردوغان يأمر بالتحفظ على أموالهم».

وتساءل الصحفي الأردني الفلسطيني المتخصص في الشأن التركي، حول الكيفية التي حصل بها عناصر وقيادات بتنظيم داعش الإرهابي على الجنسية التركية، قائلا: «كيف يحصل داعشي مطلوب دوليا على الجنسية؟».