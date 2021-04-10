ليبيا بانتظار صفارة البداية.. مسؤول يكشف تفاصيل عودة الدوري

باتت عودة نشاط كرة القدم والمشاركة الفعالة في المحافل القارية والدولية، حلما ليس ببعيد عن الشعب الليبي، الذي حرم من فعاليات رياضية عديدة خلال عقد الفوضى.

وبعدما تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، قرر اتحاد كرة القدم المضي قدماً في استئناف الدوري بعد توقف النشاط لسنوات نتيجة الحرب.

خميس آدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، كشف لـموقع”سكاي نيوز عربية” عن تفاصيل عودة دوري كرة القدم.

وأضاف آدم أنه من المقرر أن يصدر اتحاد اللعبة في بلاده قرار عودة النشاط الرياضي بالنسبة للدرجة الممتازة للدروي للرجال قريبا.

خطوات هندية وفنية

وأشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم، كلف لجنة فنية وهندسية متخصصة في كافة المجالات التقنية، لمراجعة حال 6 ملاعب كرة قدم، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الفنية والناحية الأمنية وكافة الاشتراطات الدولية، تمهيداً لتحديد موعد لانطلاق المسابقة من جديد.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل منذ أيام وستنتهي من عملها خلال منتصف الأسبوع الجاري، على أن تعرض نتائج ما انتهت إليه إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي، الذي سيقوم بدوره بتقييم ما انتهى إليه التقرير وإصدار قرار نهائي في هذا الشأن مع نهاية الأسبوع الجاري على أقصى تقدير.

وشدد آدم على أن اتحاد الكرة الليبي عاقد العزم على إطلاق مسابقة الدوري العام المحلي لكرة القدم، خاصة وأن الجماهير الليبية وكذلك الأندية، متعطشة لعودة النشاط الرياضي بكامل قوته إلى سابق مع كان عليه، قبل اندلاع الاضطرابات في ليبيا.

وقال إن من الأمور التي تساعد على انطلاق الدوري توفر الموارد المالية لدى اتحاد الكرة للإنقاق على انتظام المسابقة، وبالتالي ما عاد ينقص قرار العودة شيء إلا تقرير اللجنة الهندسية.

واعتبر أن الرياضة الليبية بوجه عام، وكرة القدم بوجه خاص تأثرت بويلات الحرب، إلا أن هذا لن يمنع الاتحاد من السعي بكل طاقته إلى عودة النشاط الكروي إلى مساره السابق.

ويرى نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن أحد أهم أهدافه خلال الفترة المقبلة، هو بناء فرق رياضية من الناشئين قادرة على خلق كوارد رياضية فذة، تستطيع أن ترفع اسم ليبيا عالياً خلال مشاركتها في المحافل الدولية.

طموحات كبيرة

وأوضح أن اتحاد الكرة في بلاده، يضع من ضمن أهدافه خلال المرحلة المقبلة، تكوين منتخب كرة قدم قوي، قادر على المنافسة على الصعود إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في شهر نوفمبر من العام المقبل.

وأرى أن ما يعزز فرصة ليبيا في الوصول إلى كأس العالم وجود ما يزيد عن 12 محترفاً في أكثر من دوري عربي وأجنبي.

وشارك منهم 9 لاعبين في المباراة التي أقيمت على الأراضي الليبية بين منتخب بلاده ومنتخب تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.