الدبيبة: نسعى لتجاوز سنوات الحرب والتوجه نحو السلام

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في كلمة له اليوم السبت من أمام المركز الوطني لمكافحة الـأمراض بطرابلس، أن الليبيين يسعون إلى تجاوز سنوات الحرب والتوجه نحو السلام ويجب أن يكونوا مرفوعي الرأس.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي عقب قيامها بالتلقيح ضد فيروس كورونا “من خلال زيارتي لدول الخليج نعلن انفتاحنا للعالم فنحن نريد السلام وأن نجعل الحروب التي شهدتها ليبيا من الماضي فنحن نعمل من أجلكم وانتم عليكم مساعدتنا ودعمنا ولاداع للكلام العام نريد ليبيا مرفوعة الراس بالعمل والبناء”.