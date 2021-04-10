الدبيبة: لقاح كورونا لم يأت بالمال بل جاء بناء على سياسات الدولة الليبية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إطلاق حملة تطعيم فايروس كورونا.

وأكد الدبيبة أنه تلقى وعائلته أولى اللقاحات و الإجراءات تسير وفق ما خطط لها وان المراكز الخاصة بتطعيم ضد فايروس كورونا ستفتح أبوابها خلال اليومين القادمين واللقاحات ستصل تباعا لليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة أن لقاح كورونا لم يأت بالمال بل جاء بناء على سياسات الدولة الليبية ومن خلال الاتصال بأكثر من 10 دول، مشيرا إلى أن اللقاحات مؤمنة من قبل منظمة الصحة العالمية ولاداعي للخوف والالتفات للاقاويل التي تحذر من هذا اللقاح.