خلال زيارة وفد حكومي لغات.. المجلس البلدي: وصول 25 مليون دينار للمدينة

أكد عميد بلدية غات موسى السنوسي المهدي خلال لقائه وفد من الحكومة وصول سيولة نقدية للبلدية تقدر بـ25 مليون دينار.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات أن وفد من الحكومة وصل إلى مطار غات رفقة عميد البلدية وجرى عقد اجتماع بمقر المجلس البلدي ضم وفد الحكومة وعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان ومدراء الإدارات والقطاعات بالبلدية.

وقدم عميد بلدية غات الشكر لعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران ميلاد الهجرسي لتأمين إيصال السيولة النقدية للبلدية التي تقدر بـ 25 مليون دينار ليبي.

وتوجه الوفد إلى مستشفى غات العام للوقوف على إمكانية استكمال صيانته والتي توقفت منذ سنوات.

وضم الوفد نائب رئيس حكومة رمضان بوجناح، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل، ورافق الوفد أيضا عضو مجلس الدولة عن غات أبكده محمد علي الكوني، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران ميلاد الهجرسي.

وكان في استقبال الوفد أعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان بالبلدية ومدراء الإدارات والقطاعات بالبلدية.