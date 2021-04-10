توافق تونسي مصري على تكثيف التنسيق بشأن ليبيا

توافق الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك بينهما فيما يخص القضية الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالقاهرة التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي لهما، مع الترحيب في هذا الصدد بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، والتأكيد على حرص البلدين على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار، لصون المقدرات والمؤسسات الوطنية الليبية وتفعيل إرادة شعبها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.