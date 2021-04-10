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“بوقعيقيص”: نحتاج لإرادة شعبية للدفاع عن حقوق الليبيين السياسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت عضو اللجنة القانونية، آمال بوقعيقيص، أن غالبية أعضاء اللجنة طالبوا بانتخابات رئاسية مباشرة، فيما طالب البعض الآخر بضرورة أن تكون غير مباشرة.

وقالت “بوقعيقيص”: قررنا إحالة بند آلية انتخاب الرئيس للملتقى لأن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق، وهذا ما لم يحدث.

وأضافت: يجب أن تنطلق منصات لاستطلاع رأي الناس حول الآلية الأنسب للانتخابات الرئاسية.

ودعت “بوقعيقيص” بضرورة الإسراع في إطلاق منصّات استطلاع الرأي لمعرفة ما يريده الشعب الليبي بهذا الخصوص، لأن الإرادة الشعبية ستكون هي بوصلة المشاركين في الملتقى، حسب وصفها.

وشددت على ضرورة أن تتسم الاستطلاعات بالموثوقية من خلال تدوين الاسم الثلاثي والصفة والرقم الوطني أو رقم البطاقة.

كما أكدت على ضرورة أن يتحرك الشعب بإيجابية للدفاع عن حقوقه السياسية، متعهدة بأنها وزملاءها سيكونون في المقدمة، ولكنهم يحتاجون إلى إبراز الإرادة الشعبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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