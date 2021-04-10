«المنفي»: نؤكد على عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة والمساهمة في إعادة الإعمار

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي، وفق ما نشرته صفحة المجلس الرسمية على «فيسبوك»، حول تأكيد مساهمة الشركات التركية في مشاريع إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال اعتماد أوراق السفير التركي بليبيا “كنعان يلماز” والذي تطرق إلى وفد المجلس الرئاسي إلى تركيا ولقائه الرئيس “رجب طيب أردوغان” واستمرار المحادثات بين البلدين.

وأكد «المنفي» أن وفدًا حكوميًا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي الختام أبدى رئيس المجلس الرئاسي استعداد السلطات الليبية لتقديم كافة التسهيلات لتمكين السفير من أداء المهام المناطة به على أكمل وجه.

وتسلّم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم السبت، أوراق اعتماد “كنعان يلماز” سفيرًا ومفوّضًا فوق العادة لجمهورية تركيا في ليبيا.

ورحّب رئيس المجلس بالسفير التركي الجديد، وأكد عمق العلاقات الليبية التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

ونوه أنه سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.