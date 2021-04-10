سفير باكستان: مستعدّون للتعاون مع ليبيا في كل المجالات

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، أوراق اعتماد سفير باكستان لدى ليبيا، رفيق جاويد.

وقدّم “المنفي” شكره لجمهورية باكستان على استمرار تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا بمستوى سفير، مشيدًا بهذا الدعم للسلطة السياسية في البلاد.

وأبدى تقديره البالغ لللروابط الأخوية بين شعبيْ البلديْن، وقال: الرئاسة ستعمل على تجهيز تصور لآليات التعاون المشترك بين البلديْن في وقت قريب.

من جانبه، هنّأ “جاويد”، “المنفي”، بمناسبة بتوحيد السلطة السياسية في البلاد، المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مشدّدًا على أن إسلام آباد ترجو كل التوفيق والاستقرار والتقدّم للشعب الليبي الشقيق.

وكشف عن جاهزية باكستان للمساهمة بأي جهود ممكنة لضمان توحيد المؤسسات الليبية، وتدريب القوات العسكرية، والتحرك نحو تطبيق المسار الديمقراطي وبلوغ الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد رغبة باكستان في تقوية التعاون مع الجانب الليبي في شتى القطاعات خاصةً في “الصحة والتعليم والصناعة والإسكان والبنية التحتية”.

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