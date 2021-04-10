السيسي وسعيد يؤكدان ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ونظيره التونسي قيس سعيد أكدا على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعيد بالقاهرة أنهما تناولا تطورات الأزمة الليبية، وأكدا على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة.

وأضاف أنهما رحبا بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، وأكدا على استعدادهما لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي.