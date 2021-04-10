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كوبيتش يشيد بالتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

في أول ردود الفعل أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش باتفاق اللجنة القانونية على مبادئ للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات خلال أيام قليلة، مجددا التزام البعثة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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