كوبيتش يشيد بالتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات

في أول ردود الفعل أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش باتفاق اللجنة القانونية على مبادئ للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات خلال أيام قليلة، مجددا التزام البعثة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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