افحيمه: البرلمان قرر أن يكون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمه أن مجلس النواب كان أصدر قرارا يقضي بانتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري المباشر من الشعب.

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وقال افحيمة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عندما ضمَّن المؤتمر الوطني العام مقتراحات لجنة فبراير للإعلان الدستوري المؤقت ترك مسألة كيفية انتخاب رئيس الدولة (من الشعب مباشرة ام من البرلمان ) تركها لمجلس النواب” مضيفا “بعد حوالي اسبوع فقط من انعقاد مجلس النواب، أصدر مجلس النواب القرار رقم 5 لسنة 2014 والذي قرر فيه أن يتم انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام والمباشر من الشعب”.

وأضاف افحيمه “مسودة مخرجات اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن مقترح القاعدة الدستورية ليس بحجم التطلعات” مردفا “أرجو أن تتم معالجتها بما يكفل الانتقال السلس للسلطة وسد كل الثغرات التي قد تستغل بشكل سيء”.