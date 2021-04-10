ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا

اختتمت مساء الجمعة، بمدينة طرابلس، فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، تحت شعار (واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا)، التي أقيمت على مدى خمسة أيام متواصلة بفندق كورنثيا، بحضور عدد كبير من المشاركين ضمن منافساتها، من كل مدن ومناطق ليبيا، إذ وصل عدد المشاركين إلى أكثر من مئة متسابق تنافسوا في فرعي الجائزة، (فرع حفظ القرآن الكريم كاملا وفرع حفظ نصف القرآن).

ووفق بيان للحكومة اليوم، حضر افتتاح مراسم الجائزة في يومها الأول رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد احميدة العباني، ولفيف من أهل القرآن وعلومه من طلبة العلم والرعيل الأول من معلمي القرآن الكريم.

وكما جرت العادة في مثل هذه المنافسات الشريفة في ميدان حفظ القرآن الكريم، كانت المنافسة على مستوى عالٍ وبشكل متواصل، وشهد يومها الختامي حضورا كبيرا لشخصيات عدة، أبرزها رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن المنطقة الشرقية عمر سعد الحداد، وممثل عن مجلس النواب، ورئيس لجنة العدل والمصالحة الدكتور الهادي الصغير، وكذلك رئيس الهيئة عن المنطقة الجنوبية مسعود عبد اللطيف، الذين شاركوا رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مسك ختام الجائزة بتكريمهم للفائزين ، بالتراتيب الأولى حيث قدمت لهم جوائز عينية وتقديرية نظير تفوقهم.

يذكر أن جائزة الوحدة الوطنية أشرفت على رعايتها وتنظيمها الهيئة العامة للأوقاف بطرابلس، بعد التنسيق مع باقي المدن في كل أنحاء ليبيا، فيما جاءت فكرة الإعداد للجائزة كمبادرة من عدد من الخيرين وبإشراف إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية ولاقت ترحيبا من رئاسة الهيئة، وانتشر صداها بشكل واسع نال استحسانً من مؤسسات الدولة العليا، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والوطنية.

كما ساهمت شركة ليبيانا للاتصالات بدورها في دعم هذا المحفل القرآني المبارك.

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