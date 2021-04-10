سفير بنما: بلادنا تدعم حكومة الوحدة الوطنية

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت، أوراق اعتماد سفير جمهورية بنما لدى ليبيا “أليخاندرو ميندوزا غانتس”.

ورحّب الرئيس بالسفير الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه، كما أكد حرص المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين، والتعاون في عديد المجالات.

ووجّه المنفي بمتابعة التفاهمات السابقة مع جمهورية بنما لتأطير التعاون الثنائي المشترك، مبديًا شكره للدعم السياسي الذي قدمته جمهورية بنما للشعب الليبي أمام الأمم المتحدة، كما طلب نقل تحياته إلى رئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيزو.

بدوره، أعرب السفير البنمي عن سعادته باعتماده سفيرًا لدى ليبيا، ونقل تهنئة حكومة بلاده بتشكيل السلطة السياسية الجديدة في ليبيا، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على توثيق التعاون بين البلدين.

وأشاد السفير بعمقد العلاقات بين البلدين، وبدعم ليبيا السابق لجمهورية بنما في أحقية ملكيتها لقناة بنما، إلى جانب الدعم والتنسيق المتبادل الجاري في المحافل الدولية، مشيرًا إلى سعيه على تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.