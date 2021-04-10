مركز مكافحة الأمراض: تطعيم العاملين بالمراكز الطبية بلقاح كورونا غداً

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أنه سيتم توزيع لقاح كورونا على كل مراكز ليبيا وسيكون العاملون في المراكز الصحية أول من يتلقاه اعتبارا من يوم الغد.

أضاف بدر الدين النجار، في بيان، اليوم السبت: “نرجو من المواطنين التسجيل في المنظومة والتلقيح سيكون مستمرا حتى في شهر رمضان”.

وواصل بدر الدين النجار، قائلًا: “اللقاح معتمد عالميا وإجراءاته سليمة ونطلب من المواطنين الابتعاد عن الشائعات”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد دبيبة»، اليوم السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة، بتلقيه أول جرعة من اللقاح، رفقة عدد من الوزراء في الحكومة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلن في وقت سابق، وصول أولى دفعات لقاح «كورونا» إلى ليبيا، والتي وصلت تباعا خلال الأيام الماضية، حيث بلغ مجموع ما وصل منها 300 ألف جرعة، على أن تصل بقية الشحنات بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة.

ودعا رئيس الحكومة، المواطنين بهذه المناسبة، إلى عدم الاستماع للشائعات وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، وإلى ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم لتلقي اللقاح.

وأكد أن تلقي المواطنين للتطعيم مهم جدًا، للتقليل من عدد الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية.