موسم الجز في باطن الجبل.. الأهازيج والمهاجاة تملأ المكان

حل موسم الجز في ربوع باطن الجبل مبكرا، فسارع مربو الأغنام في بدر إلى الحظائر لكسب الوقت مع قرب شهر رمضان حيث يصبح هذا العمل شاقا مع الصيام، كما عبر عن ذلك هؤلاء المربون.

أجواء يملؤها الانسجام بين من تعاونوا على قلب رجل واحد.. أهازيج و”مهاجاة” اعتادها أهل البوادي ومن عاداتهم وضع “البسيسة” على فم الكبش وتناول وجبة الإفطار التي تتخلل عملية الجز وتسبق وجبة الغداء ولا يكدر صفو هذه الأجواء سوى استياء المربين من الجفاف وعدم اهتمام الحكومة بدعمهم .

ولا يخفي المربون تذمرهم مما يعتبرونه تهميش الدولة، مطالبين بدعمهم خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعلاف بالأسعار المناسبة لا سيما أن هذه المناطق الصحراوية والرعوية تعاني الجفاف ما يدفعهم لشراء الأعلاف بأسعار باهظة لا طاقة لهم بها.

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