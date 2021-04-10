حفتر: تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى

أعلن القائد العام للجيش خليفة حفتر تقديم عدد من الامتيازات لأسر الشهداء منها تخصيص 20000 وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم.

وأكد حفتر خلال خلال مُلتقى أسر شهداء الوطن والذي عُقد في مقر القيادة العامة في الرجمة فتح عدد من المستشفيات والتي تختص بالرعاية الطبية لأسر الشهداء وتكفل القوات المسلحة بالمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء حتى تخرجهم من الجامعات.

وأشار حفتر بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش إلى أن الأولوية في طلبات الحج والعمرة ستكون لأسر الشهداء مبينا أن القوات المُسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن كاملة مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي، حيث تستوعب هذه المدن الجديدة مالا يقل عن اثنا عشر مليون نسمة .

ولفت حفتر خلال لقائه ٓأهالي وأسر شهداء القوات المُسلحة من كافة ربوع ليبيا “لن يضيع حق أي شهيد ما دُمت حياً” مؤكداً سعي القيادة العامة للاهتمام بأسر الشهداء الذين قدمو أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداءً للوطن.