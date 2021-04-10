حفتر: تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى

أعلن القائد العام للجيش خليفة حفتر تقديم عدد من الامتيازات لأسر الشهداء منها تخصيص 20000 وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم.
وأكد حفتر خلال خلال مُلتقى أسر شهداء الوطن والذي عُقد في مقر القيادة العامة في الرجمة فتح عدد من المستشفيات والتي تختص بالرعاية الطبية لأسر الشهداء وتكفل القوات المسلحة بالمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء حتى تخرجهم من الجامعات.
وأشار حفتر بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش إلى أن الأولوية في طلبات الحج والعمرة ستكون لأسر الشهداء مبينا أن القوات المُسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن كاملة مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي، حيث تستوعب هذه المدن الجديدة مالا يقل عن اثنا عشر مليون نسمة .
ولفت حفتر خلال لقائه ٓأهالي وأسر شهداء القوات المُسلحة من كافة ربوع ليبيا “لن يضيع حق أي شهيد ما دُمت حياً” مؤكداً سعي القيادة العامة للاهتمام بأسر الشهداء الذين قدمو أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداءً للوطن.
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