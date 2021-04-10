أعلنت بلدية سرت، وصول سيولة نقدية لفرع المصرف التجاري الوطني سرت.

ووفق بيان للبلدية اليوم، أكد مدير فرع المصرف التجاري الوطني سرت أ. أحمد أسويسي، وصول إرسالية نقدية مخصصة لزبائن المصرف.

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وقال أسويسي، إن السيولة النقدية متوفرة الآن، وستوزع بقدوم شهر رمضان الكريم، بسقف ألف دينار لكل كل صك مصرفي، مضيفا أن آلية التوزيع متواصلة خلال الشهر الكريم.

وبحسب البيان، فإن وصول السيولة النقدية تأتي لحلحلة نقص السيولة لدي المواطنين مند فترة.

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