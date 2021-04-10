بلدية جالو تقدم اقتراحا لوزير النفط بإنشاء مصحة لعلاج الأورام

قدم عميد بلدية جالو عبدالباسط بازامه، عدة مقترحات إلى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد أحمد عون، اليوم السبت، كان أهمها إنشاء مصحة للكشف عن حالات الأورام.

وشملت المقترحات المقدمة من بلدية جالو لوزير النفط مشروع لمزرعة ألواح شمسية (محطة توليد)، وصيانة وتعشيب المدينة الرياضية جالو، ودعم الأنشطة الشبابية، والأندية بالبلدية.

كما تضمنت المقترحات أيضاً إعداد برنامج لدعم جهاز الدفاع المدني وتزويده بالمعدات والأدوات اللازمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عميد بلدية جالو عبدالباسط بازامه، ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد أحمد عون، صباح اليوم السبت.

وشهد الاجتماع مناقشة حال بلدية جالو وبلديات الواحات المجاورة، وما تعانيه من نقص في الإمكانيات والموارد، وفق بيان لبلدية جالو اليوم.

وتطرق اللقاء، إلى الشريان الحيوي الذي يربط هذه المدن بالشمال «طريق أجدابيا-الكفرة»، وأبدى «عون» تضامنه مع هذا المطلب، كما تم أيضاً مناشدة الوزارة لدعم البلدية في صيانة وترميم شبكة الطرق الداخلية بالمدينة، ومناقشة ملف البطالة وفرص العمل بالشركات النفطية المجاورة.

كما تم التطرق إلى موضوع متابعة التلوث المصاحب لعمليات استخراج النفط، وأهمها الغازات المنبعثة.

فيما طالبت البلدية بضرورة متابعة نسبة التلوث الهوائي باستخدام اجهزة يتم توزيعها داخل الحقول المجاورة.