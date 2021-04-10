وزيرة العدل تؤكد أهمية العنصر الأمني في العمل الشرطي والقضائي

أكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم على دور العنصر الامني في العمل الشرطي والقضائي داخل جهاز الشرطة القضائية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة العدل اليوم السبت في مراسم الاحتفال بتخرج الدفعة الثانية من منتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي والدفعة الاولي من منتسبي فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية أن وزير الشباب والرياضة فتح الله الزني عبر عن سعادته بالطاقات الشابة والمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم في العمل الأمني الجاد والذي يخدم الوطن والشعب.

من جانبه أكد رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد مصطفي أبوحرارة على أهمية الضبط والربط لانجاح العمل والالتزام بالأوامر والتعليمات.

ونظم خلال هذا الحفل استعراض الكراديس من الخريجين قدمت فيه لوحات استعراضية عسكرية.