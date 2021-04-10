الدبيبة يعلن عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس “كورونا” بتلقى أول جرعة من اللقاح

ليبيا – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة، بتلقيه أول جرعة من اللقاح، رفقة عدد من الوزراء في الحكومة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان قد أعلن في وقت سابق، وصول أولى دفعات لقاح “كورونا” إلى ليبيا، والتي وصلت تباعًا خلال الأيام الماضية، حيث بلغ مجموع ما وصل منها 300 ألف جرعة، على أن تصل بقية الشحنات بشكل متتالي خلال الأسابيع القادمة.

ودعا رئيس الحكومة، المواطنين بهذه المناسبة، إلى عدم الاستماع للشائعات وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، وإلى ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم لتلقي اللقاح.

وأكد أن تلقي المواطنين للتطعيم مهم جدًا، للتقليل من عدد الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية