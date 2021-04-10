رئيس «مكافحة الأمراض»: مضاعفات التطعيم بلقاح كورونا «أمر اعتيادي»

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن المضاعفات المصاحبة للتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا هي «أمر اعتيادي»، تصاحب أي تطعيمات عادية، مؤكدا أن هناك أطباء يتابعون جميع المواطنين المتحصلين على اللقاح لمراقبة أي أعراض جانبية.

وتابع النجار خلال مؤتمر صحفي اليوم، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، بمناسبة إطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا في ليبيا اليوم، أن على جميع المواطنين التسجيل في المنظومة الإلكترونية للقاح لتكوين مناعة مجتمعية حتى تتوقف الوفيات والمضاعفات والقضاء على الوباء.

ولفت إلى أن كميات اللقاح تكفى كل الليبيين بمن فيهم الأجانب والمقيمون، مؤكدا أنه سيتم توزيع اللقاح على كافة مراكز التطعيم في كل أنحاء ليبيا.

وأضاف أن التطعيمات جاهزة لإعطائها للفئات المستهدفة والتي تم تحديدها حسب الأولوية وهي الكوادر الطبية والطبية المساعدة المتعاملة مع مرضى كورونا، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بغض النظر عن العمر.

بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

ونشر المركز صورًا تظهر لحظة حصول الدبيبة والزناتي على اللقاح.

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